Lavoro domestico per sempre più uomini. Ma le donne guadagnano di più

Una colf

Roma, 19 marzo 2023 - Crescono gli uomini (italiani) in un settore, quello del lavoro domestico, tipicamente “femminilizzato”. Ma dal IV Rapporto annuale di Domina, l’Associazione nazionale datori di lavoro domestico, emerge anche un altro trend in controtendenza rispetto agli altri settori economici: nel lavoro domestico gli uomini guadagnano meno delle donne, svolgono mediamente lavori con maggiore responsabilità e più ore settimanali. Di conseguenza, la spesa delle famiglie per il lavoro domestico è destinata per l’86% alle lavoratrici donne. I dati Inps aggiornati al 2021 mettono in evidenza come l’85% dei lavoratori domestici in Italia sia di genere femminile. In particolare, le donne straniere rappresentano il 58% del totale (oltre 553 mila), mentre le donne italiane sono 263 mila (27%). Gli uomini sono invece il 15%, con quasi 120 mila uomini stranieri (12% del totale) e 25 mila uomini italiani (3%). Tuttavia, negli ultimi otto anni sono gli uomini italiani il gruppo che ha registrato l’incremento maggiore (+72,0%). Ma anche le donne italiane hanno registrato un aumento significativo nello stesso periodo (+39,3%), mentre sono diminuite sia le donne straniere (-10,2%) che gli uomini stranieri (-18,4%). Dai dati Inps è possibile analizzare anche la retribuzione per ciascun gruppo (per genere e nazionalità)....