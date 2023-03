Lamborghini, ecco Revuelto È la prima ibrida plug-in

Lamborghini celebra i 60 anni del brand con il lancio di Revuelto, la prima ibrida plug-in del brand o Hpev (High Performance Electrified Vehicle), interamente made in Sant’Agata Bolognese. Una vettura, nome del progetto LB744, che riassume il meglio della casa del Toro e introduce diverse novità. A partire dal telaio interamente in carbonio (monofusolage di derivazione aeronautica) con soluzioni all’avanguardia fino al powertrain ibrido. Per allestire la linea di assemblaggio Lamborghini ha investito 150 milioni di euro e può arrivare a produrne fino a 7 vetture al giorno, 1.500 l’anno. In consegna dal secondo semestre 2023 a un prezzo indicativo di 500mila euro.