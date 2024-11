La Rivoluzione della manifattura additiva: un nuovo corso di formazione per l'industria italiana

Nel cuore dell'innovazione industriale italiana, un'iniziativa pionieristica sta per ridefinire il panorama della manifattura. L'11 novembre 2024, Milano e Torino diventano il palcoscenico di una svolta epocale nel settore della produzione additiva, con il lancio del primo corso di certificazione e alta formazione in Italia dedicato alla stampa 3D.

La sinergia tra innovazione e formazione

Madeinadd e Gility, due realtà all'avanguardia nate sotto l'egida del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital Sgr, uniscono le forze per colmare un gap cruciale nel tessuto industriale italiano. Il loro obiettivo? Formare per innovare, digitalizzare e accompagnare l'industria manifatturiera italiana verso nuovi orizzonti di eccellenza.

Un percorso formativo d'eccellenza

Il corso "Manifattura Additiva: Trasformare l'Industria con la Stampa 3D" si distingue per la sua unicità nel panorama italiano. Patrocinato dal Competence Industry Manufacturing 4.0 (CIM4.0), il programma si rivolge a un ampio spettro di professionisti: dai CEO ai top manager, dagli ingegneri ai progettisti.

Struttura e contenuti del corso

Il percorso formativo si articola in due fasi principali:

Education: focalizzata sulla teoria, introduce i partecipanti al mercato dell'additive manufacturing e alle tecnologie 3D più avanzate. Advisory e adoption: approfondisce i casi d'uso e i vantaggi della manifattura additiva, con un occhio di riguardo alla digitalizzazione e alla sostenibilità.

Metodologia Innovativa

Il corso si distingue per la sua metodologia interattiva e coinvolgente. I contenuti, brevi ma incisivi, sono progettati per essere facilmente assimilabili. La piattaforma di Gility offre quattro corsi e-learning on demand, accessibili in qualsiasi momento, permettendo ai partecipanti di mettersi alla prova con quiz e casi pratici.

Gerardo Di Filippo, CEO e Co-founder di Madeinadd

L'importanza strategica della formazione

Gerardo Di Filippo, CEO di Madeinadd, sottolinea l'importanza di colmare il gap formativo in un settore cruciale per la competitività italiana. Il corso, paragonabile ai programmi del MIT di Boston, ma interamente in italiano, mira a rendere i partecipanti immediatamente operativi nell'utilizzo dei sistemi di manifattura additiva.

Impatto sul settore manifatturiero

Simone Maggi, co-founder e CEO di Gility, evidenzia come la manifattura additiva stia trasformando radicalmente i processi di produzione industriale e design. Il corso si propone di fornire le basi per integrare questa tecnologia innovativa nelle organizzazioni, a tutti i livelli.

Simone Maggi, CEO e Co-founder di Gility

Conclusioni

Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale verso il rafforzamento della competitività dell'industria manifatturiera italiana. Offrendo una formazione di alto livello sulla manifattura additiva, il corso si pone come catalizzatore per l'innovazione e la digitalizzazione del settore, promettendo di elevare l'eccellenza italiana a nuovi standard internazionali.

In un'era in cui la tecnologia evolve rapidamente, investire nella formazione diventa non solo una scelta strategica, ma una necessità imprescindibile per rimanere all'avanguardia nel panorama industriale globale. Con questo corso, l'Italia si posiziona in prima linea nella rivoluzione della manifattura additiva, aprendo nuove strade per l'innovazione e la crescita economica.