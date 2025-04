Stellantis: Ricavi netti in calo del 14% nel primo trimestre 2025, sospesa la guidance finanziaria

Stellantis ha realizzato nel primo trimestre 2025 ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, il 14% in meno dello stesso periodo 2024, soprattutto per minori volumi di consegne e prezzi sfavorevoli.

Il calo del 9% delle consegne consolidate, pari a 1,2 milioni, "riflette la minore produzione in Nord America per il prolungamento delle festività a gennaio, l'impatto della transizione del portafoglio prodotti e minori volumi di veicoli commerciali leggeri nell'Europa allargata".

Arrivano però segnali positivi: grazie alle azioni di rilancio commerciale è cresciuta la quota nell'Ue30 sul quarto trimestre 2024 e si registrano maggiori volumi di ordini negli Usa.

Stellantis sospende la guidance finanziaria per il 2025 a causa delle incertezze legate alle tariffe doganali. L'azienda spiega che "si sta impegnando a fondo con le autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti".

L'azienda conferma che "il processo di nomina del nuovo amministratore delegato è a buon punto e si concluderà entro la prima metà del 2025".