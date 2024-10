Madeinadd in espansione: 10 nuove posizioni aperte per guidare l'innovazione nella manifattura additiva Madeinadd, leader nella manifattura additiva, sta espandendo il suo team con 10 nuove assunzioni entro il 2025. L'azienda cerca professionisti per ruoli chiave come Technical Project Manager e Marketing Manager, per migliorare la gestione di progetti complessi e innovativi.