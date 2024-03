La Fed nel 2024 taglierà i tassi. Ma senza fretta

Dopo il rapido ciclo di rialzi attuato fra 2022 e 2023 "riteniamo che il nostro tasso ufficiale sia probabilmente al suo massimo per questo ciclo di irrigidimento" di politica monetaria, ha detto il presidente della Fed Jerome Powell in audizione al Congresso per il rapporto semestrale della banca centrale americana. D’altro canto, la Fed non sembra avere alcuna fretta di allargare i cordoni della borsa: Powell ha detto che non ci sarà un taglio dei tassi "finché non saremo più sicuri che l’inflazione si stia muovendo verso il 2%". Se l’economia evolverà come previsto, Powell prevede che sarà "probabilmente appropriato" iniziare a tagliare nel corso del 2024, senza però fornire maggiori dettagli sui tempi. Powell ha sottolineato che le prospettive economiche restano incerte e i progressi verso un tasso d’inflazione al 2% non sono assicurati. Ridurre i tassi troppo presto o troppo rapidamente "potrebbe tradursi nel capovolgere i progressi fatti e richiedere un’ulteriore stretta per far calare l’inflazione al 2%", ha spiegato Powell, osservando come "allo stesso tempo" tagliare i tassi "troppo tardi o troppo poco" potrebbe indebolire l’attività economica e l’occupazione.

"Nel considerare gli aggiustamenti ai tassi, monitoreremo attentamente i dati, l’evoluzione dell’outlook e i rischi. La Fed non ritiene che sarà appropriato ridurre i tassi fino a che non avrà maggiore fiducia sul calo dell’inflazione verso il 2%", ha ribadito Powell. Nei giorni scorsi Raphael Bostic, presidente della Fed di Atlanta, aveva detto di prevedere il primo taglio nel terzo trimestre del 2024, seguito poi da una pausa. Gli analisti escludono ormai un primo taglio dei tassi d’interesse prima di giugno, quando la possibilità di un taglio è data al 58,9%, secondo il il Cme FedWatch Tool.

Elena Comelli