Ip Gruppo api lancia la nuova Hydrogen Valley

IP Gruppo api ha annunciato l’inizio dei lavori per realizzare la Hydrogen Valley del Nord-Ovest presso la raffineria Sarpom di Trecate. Il progetto prevede un investimento totale di 30 milioni di euro e sarà sostenuto da due bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). In particolare, il Gruppo si è aggiudicato 16,8 milioni, nell’ambito del bando Pnrr “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, gestito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione Piemonte per realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde all’interno di un’area dismessa della raffineria Sarpom di Trecate (NO). Ulteriori 4 milioni di euro sono stati assegnati con un secondo bando, “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale” di pertinenza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la realizzazione di due aree di servizio nell’ambito della sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale.

L’idrogeno prodotto in raffineria avrà due utilizzi: una parte servirà a decarbonizzare i processi produttivi dello stesso sito industriale, che oggi utilizza idrogeno prodotto da idrocarburi; un’altra parte rifornirà due aree di servizio IP in Piemonte (Casale Monferrato) e in Lombardia (Cassano d’Adda) che saranno attrezzate con infrastrutture di rifornimento a idrogeno.

"Questo progetto – precisa Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP Gruppo api – è strategico per il Nord-Ovest e per il nostro Paese. Le raffinerie e la rete dei distributori di carburante sono essenziali per garantire la sicurezza energetica italiana e per accelerare su una transizione davvero efficace, che consenta all’industria e ai trasporti di non fermarsi".

Alberto Levi