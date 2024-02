Investire sulla produttività per crescere L'Italia affronta da decenni una bassa produttività industriale rispetto a Francia e Germania, influenzando Pil, salari e competitività. Le cause includono investimenti limitati, catena dei fornitori inefficiente e costi elevati. Correggere queste problematiche richiede interventi complessi e mirati per attrarre investimenti e migliorare la competitività.