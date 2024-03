Roma, 1 marzo 0224 – L’inflazione resta ferma in Italia e registra un lieve calo nella zona euro.

A febbraio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l`inflazione resta ferma allo 0,8% mentre aumenta dello 0,1% su base mensile.

L'inflazione resta ferma, buone notizie per il carrello della spesa

La stabilizzazione del ritmo di crescita dei prezzi al consumo si deve principalmente all’affievolirsi delle tensioni sui prezzi dei Beni alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimento delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore dei beni energetici.

In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei beni energetici, che a febbraio risale al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del "carrello della spesa": i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +5,1% a +3,7%, come quelli dei prodotti ad alta frequenza d`acquisto (da +3,5% di gennaio a +2,9%).

Nuovo rallentamento dell’inflazione media nell`area euro, a febbraio la crescita dei prezzi al consumo su base annua si è attenuata al 2,6%, rispetto al 2,8% cui si era smorzata a gennaio. Lo riporta Eurostat con la stima preliminare, aggiungendo che in un mese i prezzi sono aumentati dello 0,6%.