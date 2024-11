"In tavola tutta la nostra filiera"

Il gruppo Zivieri è pronto a tornare in centro storico, con uno spazio ristorativo che conterà anche sulla presenza della macelleria poco distante dall’ex Pappagallo. Un locale dove trovare "la filiera diretta dell’azienda agricola, con anche il sapore della selvaggina in una cucina artigianale". E per artigianale Aldo Zivieri intende "la qualità dei prodotti, le materie prime che spesso sono sconosciute – dice –. Sulla tavola ci sarà la nostra filiera", come per esempio "la mortadella artigianale, prodotta dai suini allevati nella nostra azienda – precisa Zivieri –. Siamo tra i pochi a poter proporre ai nostri clienti prodotti artigianali provenienti da una filiera controllata e proveniente dalle nostre attività".

Attività numerose, quelle del gruppo: a Sasso c’è l’azienda agricola con agriturismo, in Valsamoggia il macello, a Zola Predosa c’è il negozio con il laboratorio e il salumificio, mentre la città conta sui negozi gastronomici. La forza del gruppo sta anche "nei nostri collaboratori – conclude l’amministratore –. Sono loro la vera ricchezza: ora la squadra è composta da 60 collaboratori, ma vogliamo crescere. Senza persone fidate, che condividono i valori, non c’è successo. Lavoreremo per inserire tutti nel crowdfunding".