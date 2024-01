In Italia aumenta la produzione. Male Mirafiori e Cassino

I dati della produzione di Stellantis in Italia nel 2023 sono in miglioramento rispetto al 2022 del 9,6%, tra autovetture e veicoli commerciali, a quota 751,384 unità contro le 685.753 del 2022. Lo ha comunicato il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano. La produzione di autovetture segna un +8,6%, pari a 521.104 unità, mentre quella dei veicoli commerciali segna un aumento del +11,8%, con +24.280 unità prodotte, confermando il dato in crescita già rilevato negli ultimi tre trimestri, rispetto ad un inizio anno negativo, in particolare per una riduzione degli stop produttivi per la mancanza di materiali, che invece aveva caratterizzato il 2022.

La crescita di 65.000 unità si è determinata con le produzioni dei plant di Pomigliano d’Arco e di Atessa. Si devono rilanciare le produzioni di Cassino e di Mirafiori con nuove produzioni. A Torino i volumi produttivi misurati nel 2023 raggiungono le 85.940 unità ottenendo un -9,3% rispetto al 2022, un dato negativo dopo tre anni di salita produttiva.