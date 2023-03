IMU e tasse sugli immobili: cosa bisogna sapere

Tasse sugli immobili: cosa è importante sapere

L’IMU, l’Imposta Municipale Unica, è una delle tasse sugli immobili che gli Italiani pagano su proprietà immobiliari e terreni. Le altre imposte sono TARI, IRPEF, IRES, cedolare secca, IVA, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale. Ogni anno le tasse sugli immobili permettono allo Stato di avere un gettito fiscale di circa 40 miliardi.Le imposte sugli immobili possono essere divise in tre categorie. Ci sono i tributi di natura reddituale, che comprendono IRPEF, IRESl, cedolare secca, i tributi di natura patrimoniale, cioè l’IMU e la TARI, e i tributi sui trasferimenti, cioè l’imposta di registro, ipotecaria e catastale. IMU, l’Imposta Municipale Unica L’IMU è un’imposta introdotta nel 2011 dal governo Monti che si paga su fabbricati e terreni. Fino al 2013 questa imposta doveva essere pagata anche sull’abitazione principale a prescindere dalla categoria dell’immobile.Nel 2020 all’IMU è stata accorpata anche la TASI. Sono tenuti a pagare questa imposta i proprietari di:- fabbricati che non siano l’abitazione principale;- abitazioni principali che rientrano nella categoria degli immobili di lusso; - aree fabbricabili;- terreni agricoli.La principale novità del 2023 è l’esenzione dal pagamento per i proprietari di immobili occupati abusivamente.I proprietari di questi immobili devono aver presentato denuncia all'autorità giudiziaria o aver iniziato...