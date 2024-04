Pichetto, su stop carbone nel G7 primo accordo tecnico (2)

"L'Italia è pronta per la parte continentale" allo stop al carbone, ribadisce ancora il ministro. "E' una valutazione che dovrò fare io. Dico: a breve. Poi non ho fissato la data. Racconto un episodio: nel mese di settembre ero quasi pronto, poi ho avuto un dubbio e un ripensamento. C'è un atto di indirizzo firmato dal sottoscritto per la riduzione al minimo della produzione utilizzando il carbone nelle due grandi centrali Civitavecchia e Brindisi". E spiega: "Ho optato per la riduzione al minimo, era fine settembre. Perché? Perchè c'era il dubbio, il grande dubbio che potesse accadere qualcosa sul quadro geopolitico internazionale. C'è stato il sette di ottobre, la questione Mar Rosso addirittura, il rischio nello stretto di Hormuz: come vedete ci sono una serie di valutazioni che esulano dalla stretta valutazione di merito. Però l'Italia è pronta".