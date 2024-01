Il premio medio sale a 312 euro

Nel ramo Rc Auto, a fronte di una riduzione del premio medio per polizza al netto della fiscalità nel 2022 pari a 303 euro (-9,2% rispetto al 2019), nel primo semestre 2023 c’è stato un aumento a 312 euro. È quanto emerge dal Bollettino Statistico Ivass sull’attività assicurativa nel comparto auto. La frequenza sinistri è del 5,13% (4,92% nel 2021) per un onere complessivo di 9,4 miliardi di euro. Il costo medio dei sinistri è di 5.000 euro, +7,7% rispetto al periodo precovid. Nel 2022 sono stati raccolti premi per 11,7 miliardi di euro (-2,1%), nei primi 6 mesi 2023 la raccolta è tornata a salire a 6,1 miliardi.