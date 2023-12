Il panettone? E’ il regalo di Natale ideale per gli italiani

Che Natale sarebbe senza il panettone? È perfetto come dessert del cenone ma anche come dono natalizio. Secondo la ricerca “L’evoluzione dei consumi del panettone in Italia” di Cms Ingredients, commissionata a Nielsen Iq, il panettone è il regalo ideale per la grande maggioranza degli italiani. Qualunque cosa ne dica il Times. Sono 10,6 milioni le famiglie che hanno ricevuto un panettone come dono natalizio (di cui 45% industriale, 41% artigianale e 14% entrambi). Per il Natale in arrivo la ricerca prevede un aumento dei volumi che potranno raggiungere le 26,7mila tonnellate. E stima che la crescita del mercato verrà trainata soprattutto dai panettoni artigianali per i quali l’aumento si attesterebbe tra il +3% e il +8%. L’anno scorso il mercato del panettone ha registrato un valore economico pari a 291,1 milioni di euro (+15.7%), di cui il 54% generato dal segmento artigianale (+18%) e il restante 46% dall’industriale (+13%). Il numero di famiglie che lo ha comprato è salito di 100mila unità rispetto all’anno precedente, arrivando a 11,4 milioni. Significativo anche l’aumento di chi compra il dolce artigianale: sette consumatori su dieci hanno aumentato gli acquisti di panettone fatto a mano rispetto al 2021 (+282.000 famiglie). Da quello che emerge, poi, gli italiani restano fedeli alla tradizione, con il 59% dei consumatori che predilige il panettone tradizionale nell’artigianale e addirittura il 77% nell’industriale, rispetto al farcito e al free-from (ovvero etichettati come prodotti senza un determinato nutriente, ingrediente oppure un additivo specifico). Un importante numero di consumatori acquisterebbe il panettone lungo tutto l’arco dell’anno (il 30% del totale). È soprattutto il panettone artigianale ad essere comprato sotto Natale, mentre l’industriale riscuote interesse anche nei mesi precedenti e soprattutto a gennaio, durante il quale registra più del 10% del fatturato totale.