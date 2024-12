Il drone consegna i pacchi Amazon. Test ok, via al servizio nel 2025

Il futuro delle spedizioni arriva dal cielo. Amazon ha scelto l’Italia per sperimentare la consegna di pacchi tramite droni in Europa, segnando un importante passo avanti nella rivoluzione del settore logistico. Il primo velivolo autonomo MK-30 per le “consegne dell’ultimo miglio” si è alzato in volo mercoledì dal centro di distribuzione di San Salvo (Chieti), sotto gli occhi dell’Enac, grazie a un sistema automatizzato che utilizza il programma di computer vision Amazon, all’avanguardia nel settore. Questo permette ai droni di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a mantenere separati i droni Amazon dagli altri velivoli presenti nell’area.

Il drone pesa circa 36 chilogrammi, ha un raggio d’azione di 24 chilometri, tra andata e ritorno, e può consegnare un pacco alla volta di non oltre 2,5 chilogrammi, caratteristica che include il 90% degli articoli venduti da Amazon. Arrivato nel luogo di consegna, che deve essere una casa indipendente con giardino, il drone si abbassa senza atterrare e rilascia il pacco da circa 4 metri di altezza.

Il successo dell’esperimento abruzzese ha permesso al colosso dell’e-commerce di confermare il lancio del servizio Prime Air, previsto per il 2025, che si inserisce in un più ampio piano di investimenti di Amazon in Italia, dove l’azienda ha creato 19mila posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi. L’obiettivo è quello di espandere gradualmente il servizio a un numero sempre maggiore di clienti, realizzando un progetto presentato già nel 2013 dal fondatore Jeff Bezos, che aveva ipotizzato si potessero realizzare consegne con i droni entro 4 o 5 anni da allora. "Funzionerà e sarà molto divertente", era stata la sua promessa.

Promessa mantenuta, anche se un po’ in ritardo. Il servizio di consegna con droni di Amazon, infatti, è già realtà negli Stati Uniti da due anni. In Texas e Arizona i clienti Prime possono ricevere pacchi leggeri direttamente dal cielo in meno di 30 minuti dall’ordine. L’innovazione offre vantaggi significativi: riduce l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali mezzi di trasporto su gomma e accorcia notevolmente i tempi di consegna. Tuttavia le sfide non mancano, dalla regolamentazione del traffico aereo alle questioni di sicurezza, fino alle preoccupazioni per la privacy.

"L’investimento in queste modalità di trasporto che sfruttano la terza dimensione rappresenta un’opportunità di crescita economica – commenta Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac – Il fatto che Amazon abbia scelto l’Italia per avviare il progetto Prime Air in Europa è la conferma di una visione strategica nazionale vincente".