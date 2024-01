I vertici di Enel dal presidente cileno

Nuova missione estera per i vertici di Enel. Dopo l’Argentina, il Cile. Il Presidente della Repubblica del Cile Gabriel Boric Font ha incontrato l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo.

Sul tavolo, le sfide legate al settore energetico, con un focus sulle rinnovabili e la transizione in corso. All’incontro, che si è svolto presso Palacio de La Moneda, a Santiago del Cile, hanno partecipato anche il Ministro dell’Energia Diego Pardow, il direttore Rest of the world di Enel Alberto De Paoli e il direttore Enel Cile Fabrizio Barderi.