Gruppo FS, ecco tutte le opere strategiche

Sono oltre 40 le Opere Strategiche, distribuite su tutto il territorio italiano, in via di realizzazione. Si tratta di grandi progetti infrastrutturali che mirano a estendere l’Alta Velocità/Alta Capacità in tutto il Paese, a rendere più efficiente la rete ferroviaria e stradale, soprattutto al Sud, e migliorare i collegamenti con il resto d’Europa, nell’ottica di un trasporto sempre più integrato e sostenibile.

Il progetto “Cantieri parlanti”

Parte delle Opere Strategiche sono finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR), con la società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, RFI, che ha già aperto cantieri in diverse parti d’Italia. L’avanzamento dei lavori viene illustrato al pubblico attraverso il progetto “Cantieri Parlanti”, nato dall’esigenza di rendere tutti i progetti accessibili, trasparenti e chiari.

Tutti i cantieri del Polo Infrastrutture del Gruppo FS guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris “parlano” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, per raccontare la loro storia e la loro mission e rendere i cittadini più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso sul loro territorio. Tra le più importanti ci sono la realizzazione del Terzo Valico – Nodo di Genova, il potenziamento della linea Palermo – Catania – Messina, della linea Napoli – Bari e la realizzazione della Brennero e Fortezza – Verona, inserita nel Corridoio europeo TEN-T “Scandinavia-Mediterraneo” e il completamento della linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria.

Un sito interattivo per seguire lo stato di avanzamento dei lavori

I progetti porteranno anche la rete ferroviaria italiana a livelli di competitività altissimi e il sito appositamente creato seguirà passo passo l’avanzamento dei lavori, offrendo l’opportunità agli utenti di consultare una mappa dell’Italia interattiva con la possibilità di visionare le finalità degli interventi in corso d’opera per ogni regione, semplicemente a portata di clic. Ogni progetto è, infatti, descritto nei dettagli e per avere informazioni sempre aggiornate basterà seguire i numerosi link che rimandano al sito di FS con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.