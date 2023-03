Quanto costa la fuga di cervelli all'Italia. L'idea delle Free zone

Cervelli in fuga, foto generica (iStock)

Sono migliaia i giovani che, ogni anno, lasciano l’Italia per andare in cerca di fortuna all’estero. Spesso si tratta di laureati e professionisti che sono alla ricerca di migliori opportunità di lavoro, soprattutto in termini di retribuzioni. Ma ci sono anche moltissimi giovani senza particolari titoli di studio che, attratti da guadagni più alti o spinti dalla mancanza di occasioni in Italia, decidono di trasferirsi. La fuga dei cervelli, come viene chiamata, anche se recente, non è un fenomeno nuovo, anzi. Ma ora c'è un nuovo allarme: negli ultimi anni Italia è diventata esportatore netto di cervelli. In altre parole, ne perde di più di quanti ne attrae. Il fenomeno è stato analizzato, in uno studio, dal professor Brunello Rosa, docente della prestigiosa LSE (London School of Economics) e anticipato da Il Sole 24 Ore. La maggior parte di questi giovani fugge a Londra o nel Regno Unito, percepito come il Paese più dinamico (tra quelli più vicini). Si contano circa 650mila italiani in Gran Bretagna. Ma il Regno Unito non è il solo paese tra le destinazioni scelte. Nel complesso, secondo il Ministero degli Esteri 6 milioni di italiani vivono all’estero. Un terzo, circa 2 milioni, sono lavoratori qualificati:...