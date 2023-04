Zurich assicura la protezione sostenibile

OLTRE 3,5 MILIONI. Sono le persone non sono autosufficienti in Italia a causa di infortuni o malattie, e necessitano per questo di un’adeguata assistenza. Di questi, 700mila sono sotto i 65 anni e il 48% è ancora non assistito. Così la spesa sanitaria pubblica destinata alla quota di popolazione non autosufficiente ha raggiunto i 9 miliardi: un investimento destinato a crescere, considerato il progressivo invecchiamento demografico. Le stime prevedono infatti che il numero di persone non autosufficienti salirà a oltre 5,6 milioni entro il 2040, richiedendo un significativo sforzo del welfare pubblico. Al contempo, tali difficoltà si riversano sempre più sulle singole famiglie, a cui è richiesto un altrettanto gravoso impegno economico. A livello di costi, basti pensare che l’assistenza in condizioni di non autosufficienza richiede una spesa minima di 1.300 euro al mese, nel caso di sostegno tramite assistenti non conviventi, e fino a 3.000 euro nel caso di appoggio presso strutture di ricovero.

"Si tratta di numeri che mettono in luce un profondo bisogno sociale e la necessità di far fronte tempestivamente, con misure adatte, alle difficoltà quotidiane tanto emotive quanto tangibili riscontrate da chi vive questa condizione così come dai familiari – commenta Dario Moltrasio (nella foto a sinistra), ad di Zurich Investments Life –. Vogliamo proseguire nel nostro impegno a supporto delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, ideando soluzioni semplici e sostenibili, in grado di rispondere alle loro esigenze di assistenza e di sicurezza economica".

In questo senso, le soluzioni Long Term Care (Ltc) rappresentano uno strumento di tutela. E consapevole delle potenzialità di questi strumenti e con l’obiettivo di garantirne l’accessibilità, Zurich dall’inizio del 2020 ha messo a disposizione dei clienti la piattaforma 4Care, che comprende soluzioni assicurative Ltc, studiate per fornire un sostegno economico immediato in caso di perdita di autosufficienza. Grazie alla creazione di gruppi di acquisto, 4Care ridefinisce le logiche della mutualità assicurativa, garantendo una protezione accessibile a tutti. Con 4Care Zurich ha infatti sviluppato un modello innovativo di protezione, che consente di beneficiare di minori costi – a partire da circa 10 euro al mese - non ottenibili individualmente, e di maggiore benessere sociale, grazie a una copertura assicurativa completa, inclusiva e sostenibile.