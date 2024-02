ValoreOro, la soluzione ideale per le famiglie

Alleanza Assicurazioni risponde alle esigenze di protezione dei capitali e di solidità degli investimenti delle famiglie italiane. La Compagnia del Gruppo Generali, guidata dall’ad Davide Passero, lancia ‘ValoreOro’, l’’offerta assicurativa di investimento basata sull’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento. Gli italiani, oggi, continuano a prediligere l’accantonamento di liquidità per affrontare spese quotidiane e imprevisti della vita.

Il totale dei risparmi depositati sui conti correnti ammonta a 1.104 miliardi di euro al 30 ottobre 2023, evidenziando come sia ancora elevata (62%) la percentuale di chi non investe il proprio denaro, nonostante l’inflazione ne eroda il potere d’acquisto. Tra coloro che investono, prevale l’avversione al rischio, con la quota di risparmiatori che cerca strumenti più sicuri, salita al 38% dal 23% del 2022. Alleanza Assicurazioni, Compagnia di riferimento delle famiglie italiane con un indice di solvibilità tra i più alti del mercato, oltre 290%, risponde a queste esigenze con ‘ValoreOro’, la soluzione assicurativa di investimento, contraddistinta da bassa volatilità, che offre un rendimento atteso del 3% nel primo anno.

Forte del successo di ’Valore 125’, la soluzione lanciata lo scorso anno per l’importante compleanno della Compagnia, Alleanza ha deciso di dare continuità all’offerta dedicata alle soluzioni a premio unico, collegate a una gestione separata, con un basso livello di rischio. ‘ValoreOro’, che investe il capitale nella gestione separata di Alleanza, Fondo ’Euro San Giorgio’, mira a offrire rendimenti ùcostanti negli anni, salvaguardando il capitale dalla volatilità dei mercati e rispondendo alle esigenze di protezione della persona, grazie all’integrazione della copertura complementare facoltativa per tutelarsi dagli infortuni.

"Grazie a uno storico percorso basato su affidabilità, trasparenza e apertura alla sostenibilità e all’innovazione – afferma Ivan Mestriner, Responsabile Vita e Danni di Alleanza Assicurazioni – Alleanza è la Compagnia di riferimento per le famiglie italiane. Con ValoreOro vogliamo continuare a offrire una risposta alle esigenze di stabilità e tutela del capitale, unendo una fondamentale componente di protezione della persona, garantendo la serenità del domani. Intendiamo infatti rispondere al nostro compito di assicuratori responsabili, continuando a fare bene impresa attraverso azioni concrete per famiglie, collettività e territori in cui operiamo. ValoreOro, risponde al bisogno di sicurezza dell’investimento manifestato dalle famiglie italiane, inteso anche come sicurezza dell’emittente. Alleanza Assicurazioni, forte del rating A+ del Gruppo Generali e del livello di solvibilità che la colloca tra i leader del mercato vita italiano assicurativo, la garantisce a livello massimo, senza dimenticare la forza di un prodotto agganciato al Fondo Euro San Giorgio che ha dimostrato di saper portare, nel tempo, valore per i propri clienti anche in periodi di alta volatilità dei mercati o di tassi negativi come quelli affrontati nell’ultimo decennio prima dell’impennata: la gestione separata è lo strumento che ha mostrato la maggior resilienza rispetto agli altri strumenti di investimento ed Euro San Giorgio è risultata nel 2022 la gestione con il rendimento più alto tra quelle di grandi dimensioni. ValoreOro – conclude Mestriner – trova una sua corretta collocazione anche all’interno di un progetto di investimento del risparmiatore più evoluto che, in un’ottica di diversificazione, può destinare una parte del capitale a una soluzione che offre un rendimento importante e costante nel tempo senza essere soggetto alla volatilità dei mercati".

’ValoreOro’, disponibile nelle agenzie Alleanza presenti su tutto il territorio nazionale con una Rete di 10mila consulenti, prevede il versamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto, con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.