L’Italy China Council Foundation è un ente senza scopo di lucro che comprende aziende e privati italiani e cinesi. Con i suoi 400 soci e partner che vantano un fatturato collettivo di oltre 70 miliardi di euro, è la più importante organizzazione di questo tipo in Italia e tra le principali in Europa. Costituita nel giugno 2022, l’Iccf nasce dall’integrazione della Fondazione Italia Cina e della Camera di Commercio Italo Cinese, ed è dedicato allo sviluppo delle relazioni tra il continente europeo e l’Asia, e in particolare tra Italia e Cina.