Torna il corso YouFinance. Una bussola per i mercati

GRANDE DEBUTTO per la sesta edizione dell’evento YouFinance, organizzato da Qn Economia e TraderLink: la guida fondamentale per orientarsi su mercati finanziari sempre più complessi e spesso turbolenti. "Oltre duemila partecipanti hanno seguito i webinar, già nelle prime due settimane di programmazione – afferma Mauro Pratelli, ad di TraderLink e fondatore di YouFinance – Questo conferma l’altissima qualità ed utilità degli incontri proposti". Gli incontri (webinar) in programma continueranno fino a tutto il mese di aprile, e sono disponibili sul sito www.youfinance.it anche tutte le registrazioni. Il programma è particolarmente ricco e copre la maggior parte degli argomenti che toccano gli interessi economici e formativi degli Italiani. Si parlerà di risparmio, inquadrato dal punto di vista della pianificazione familiare, la gestione del portafoglio, massimizzazione dei rendimenti e degli investimenti, evoluzione dei tassi di interesse e scenari economici.

"Un altro argomento di discussione è il mondo degli investimenti immobiliari, analizzati attraverso l’evoluzione del mercato, consigli pratici per l’acquisto, l’affitto e la gestione del patrimonio e infine l’individuazione dei fattori chiave che influenzano il successo negli investimenti – prosegue Pratelli – Un incontro sarà dedicato al mondo del trading prendendo spunto dall’analisi del mercato azionario, il Forex e consigli pratici per usare bene le criptovalute. I nostri consigli servono a individuare le strategie vincenti e gli strumenti migliori per navigare nei mercati finanziari. Sia per principianti che per esperti". La teoria sarà seguita dalla pratica, attraverso gare e sfide al simulatore di trading, per imparare senza correre rischi dal punto di vista del portafogli. Alcuni webinar sono dedicati a chi si occupa di investimenti per professione, ovvero i consulenti finanziari ai quali sono dedicati alcuni degli approfondimenti in programma.

"Vogliamo offrire loro una formazione specializzata, per restare al passo con le ultime tendenze del settore, per eccellere nel loro lavoro di consulenti - In programma abbiamo anche stimolanti lezioni di economia e finanza tenute da prestigiosi docenti universitari. Per preparare giovani o meno giovani ad affrontare le sfide del mondo finanziario con competenza e sicurezza". Non poteva mancare uno ’Speciale aziende’ dedicato agli imprenditori che potranno approfondire, partendo da reali casi di studio, tattiche finanziarie che hanno contribuito al successo di aziende leader nel loro settore. "Ascolteremo la loro visione sulla evoluzione dell’economia dei prossimi mesi – conclude il fondatore di YouFinance – Agli eventi parteciperanno grandi ospiti internazionali del calibro di John Bollinger, Dan Gramza, Rob Hoffman e Warren Mosler che condivideranno con i partecipanti le proprie aspettative ed analisi. Chiederemo loro come vedono il mondo economico, da oltre oceano e quali evoluzioni ci attendono".

Tutti i webinar online sono interattivi, e i partecipanti possono fare domande ai relatori ed approfondire gli aspetti a cui tengono maggiormente. Il gran finale di YouFinance 2024 sarà l’incontro che si terrà a Rimini il 16 e 17 Maggio presso il Centro Congressi SGR. Qui gli utenti potranno parlare di persona con i propri formatori e consulenti di riferimento, seguire le loro lezioni dal vivo, ascoltare gli interventi dei relatori di fama internazionale, assistere a vere sessioni di trading dal vivo, fare networking con i relatori e con gli altri partecipanti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web di YouFinance 2024 all’indirizzo www.youfinance.it