Polizze assicurative. Il debutto di Brokerfid

SOTTO LA GUIDA del presidente Roberto Ruozi (nella foto a sinistra) e del direttore generale Filippo Cappio, Unione Fiduciaria ha ottenuto nel 2023 un fatturato complessivo pari a 21,91 milioni, stabile rispetto a quello dell’esercizio precedente. Il bilancio dell’esercizio sociale, anch’esso approvato dall’assemblea degli azionisti lo scorso aprile, si è chiuso con un utile netto d’esercizio pari a 1.021.253 euro. A fine 2023, Unione Fiduciaria ha visto le proprie masse amministrate attestarsi a 15,86 miliardi che, sebbene in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente (-5%) riconfermano ancora una volta la leadership della società nel mercato di riferimento.

Il 2023 ha visto anche il debutto della nuova società di brokeraggio assicurativo Brokerfid. Partecipata per l’80% da Unione Fiduciaria e per il 20% da Willis Italia, società del gruppo Wtw quotato al Nasdaq, Brokerfid vede il proprio principale focus sulle polizze vita a contenuto finanziario e presta altresì la propria consulenza nella scelta della più adatta copertura ramo danni, in connessione ai rischi inerenti alla sfera professionale, aziendale o personale. Quest’ultimo ambito è coperto in co-brokeraggio con il socio Wtw, società leader a livello globale nella consulenza per l’analisi e la gestione dei rischi, nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza aziendale riferita al capitale umano. Brokerfid, che opera nel brokeraggio assicurativo – prevalentemente nel settore del Private Life Insurance – ha intermediato nel 2023 polizze assicurative per un valore di oltre mezzo miliardo di euro e ha registrato un fatturato complessivo pari a 78.697 euro, chiudendo il proprio esercizio inaugurale a break even.

"Brokerfid ha raccolto in brevissimo tempo la fiducia di decine di detentori di polizze vita a contenuto finanziario di tipo Private Life Insurance, con un impressionante ritmo di crescita del valore delle polizze intermediate. Il mercato – commenta Filippo Cappio – ha evidentemente premiato l’approccio di Brokerfid caratterizzato da indipendenza e imparzialità, dalla particolare cura dedicata a ogni singolo caso e da proposte assicurative volte esclusivamente al perseguimento del migliore interesse dei contraenti e degli assicurati".

A. Pe.