Luiss prima in Italia per gli studi politologici

La Luiss School of Government rappresenta un punto di riferimento nel panorama accademico nazionale e internazionale. La Scuola offre programmi formativi caratterizzati da un approccio globale. Appartengono alla Scuola la Mediterranean Platform e il Policy Observatory, per la ricerca applicata nelle politiche pubbliche. Con il QS World University Rankings by Subject 2023, la SoG, come parte dell’Università Luiss, è fra le 15 migliori Università del mondo (e prima in Italia) per gli studi politologici e internazionali.