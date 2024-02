L’IA condizionerà i mercati. Più dell’emergenza clima

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, la sicurezza informatica e la lotta ai cambiamenti climatici. Ma anche gli edifici green, le nuove cure contro le malattie incurabili come l’Alzheimer o gli stili di vita emergenti nella popolazione, sempre più sani e orientati al mantenimento della salute. Sono alcuni dei trend di lungo periodo che sembrano ormai destinati a cambiare la società nei decenni a venire e che, proprio per questa loro caratteristica, non sfuggono all’attenzione della comunità finanziaria. Chi investe il patrimonio dei risparmiatori va spesso alla ricerca di società innovative, destinate a macinare ricavi e profitti in futuro e a fare faville sui listini di borsa. Non a caso, questi trend (o megatrend) di lungo termine sono finiti sotto i riflettori di Stephen Freedman (nella foto sopra), capo della ricerca e responsabile dei temi della sostenibilità per Pictet AM, nota casa internazionale di gestione del risparmio di origine svizzera.

Freedman ha individuato in particolare sette tendenze da tenere d’occhio nel 2024 (e negli anni a venire). Tra queste, ai primi posti c’è lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) generativa, cioè quella tecnologia che è in grado di produrre nuovi contenuti come testi, immagini, video e musica, semplicemente rispondendo alle domande e alle sollecitazioni che arrivano dagli utenti. "Tre quarti delle aziende di ogni settore prevedono di utilizzare l’IA entro il 2027", ricorda Freedman, che cita le interessanti applicazioni di questa tecnologia effettuate da grandi aziende multinazionali come le statunitensi Microsoft e Salesforce. Il secondo megatrend individuato dall’analista di Pictet AM è lo sviluppo della sicurezza informatica (o cybersecurity). Quest’ultima sarà sempre più utilizzata nella lotta ai deep fake, cioè i contenuti ingannevoli basati sull’alta tecnologia e sulla stessa intelligenza artificiale generativa. È il caso per esempio delle truffe che, proprio grazie all’IA, consentono di simulare comunicazioni video o chiamate audio effettuate da famigliari, amici, capi o colleghi: tutti inganni sempre più facili da realizzare e sempre più difficili da smascherare. "Se l’intelligenza artificiale è parte del problema – continua Freedman – potrebbe però essere anche una delle soluzioni, in quanto l’industria della sicurezza informatica sta addestrando i suoi modelli linguistici a individuare gli attacchi più rapidamente e a contrastare così le possibili minacce".

Terzo trend da tenere d’occhio, secondo Pictet AM è la lotta ai cambiamenti climatici con le nuove tendenze dell’economia generate dal riscaldamento globale. "Le opportunità di investimento sono diverse, per esempio la realizzazione di colture in grado di sopravvivere alla siccità, lo sviluppo di infrastrutture resistenti al clima, la costruzione di difese contro le inondazioni, lo sfruttamento dei big data per prevedere con maggiore precisione il prossimo evento meteorologico estremo e la creazione di sistemi di allerta precoce". A questo terzo trend se ne aggiunge poi ovviamente un quarto, legato agli investimenti negli edifici green a basso consumo energetico. Infine, le ultime tre tendenze da tenere d’occhio nel 2024, secondo Pictet AM, riguardano la cura della persona e la salute. In particolare, Freedman ricorda i progressi in corso nella lotta contro il morbo di Alzheimer con il lancio delle terapie appena approvate. Inoltre l’analista di Pictet AM ricorda come il Covid abbia riportato sotto i riflettori l’importanza di una buona salute e di stili di vita positivi, facendo decollare l’industria del fitness, mentre le spese legate ad attività ricreative e culturali, in Europa e negli Usa, sono aumentate due volte più rapidamente di tutto il resto dell’economia.