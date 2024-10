Imparare la gestione del denaro sul campo

L’EDUCAZIONE FINANZIARIA dovrebbe essere insegnata fin da giovani. Ma in attesa che in qualche modo la gestione del denaro e dei risparmi diventi anche una materia di studio sui banchi di scuola, si possono aiutare i ragazzi a impararla sul campo. In che modo? Con i libretti di risparmio e i conti correnti per i minori per abituarli a capire il valore del denaro, a non sprecare le ’paghette’ e addirittura, con tanto di servizi come le app salvadanaio, a saperlo risparmiare per affrontare poi le piccole o grandi spese. Se l’obiettivo invece è quello di far fruttare al meglio i risparmi negli anni, esistono altri strumenti finanziari più adatti per consentire una remunerazione nel tempo. In linea di principio, ogni tipologia di investimento può essere utilizzata per accumulare il proprio risparmio per poi essere usato una volta in pensione. Acquistare azioni e/o obbligazioni, piuttosto che comprare fondi ed Etf, o persino i conti deposito, sono strumenti che consentono, dopo un determinato periodo di tempo, di accumulare risparmi.

Questi strumenti non sono però dei sostituti perfetti gli uni degli altri e quindi non è corretto usarli indifferentemente. Questo non solo perché i diversi strumenti si differenziano per il rendimento che possono generare e per il rischio che chi li sceglie deve accettare, ma anche, e soprattutto, perché ogni obiettivo che ci si pone ha il corrispondente prodotto che deve essere utilizzato. Nel caso degli investimenti pensionistici questi prodotti sono i fondi pensione, perché solo quest’ultimi godono di vantaggi fiscali specifici, ma anche per il loro modo di investire i risparmi di chi vi aderisce. E così oggi aumentano nonni e genitori che pensano, sebbene ancora molto lontano, al futuro previdenziale dei figli e sottoscrivono, anche su consiglio di sempre più banche, un fondo pensione per i minori. Del resto scegliere un qualsiasi altro prodotto significa rinunciare ai vantaggi fiscali, che di fatto aumentano il rendimento realizzato con il proprio investimento sapendo che i soldi versati sul fondo pensione per minore saranno detraibili fiscalmente dagli adulti e che anticipando l’inizio del fondo si potrà avere all’età della pensione una tassazione agevolata dal 15% fino al 9%. Con l’investimento in fondi pensione quindi si possono generare rendimenti più elevati e far ritrovare un capitale quando figli e nipoti andranno in pensione.

A. Pe.