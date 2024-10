Hodlie, dove le crypto e intelligenza artificiale si incontrano

COSA PUÒ accadere se si incontrano intelligenza artificiale e criptovalute? Una startup italiana, nata lo scorso anno a Genova, sta lavorando proprio su questo. Hodlie è, infatti, una startup genovese, specializzata nell’applicazione dell’Intelligenza artificiale al settore delle criptovalute. Il progetto nasce dall’intuizione di tre giovani ingegneri informatici, due dei quali ricercatori universitari in intelligenza artificiale e uno esperto di sicurezza informatica. Si tratta di Gianluca Sommariva (nella foto a destra), ceo della società, Gianluca Boleto (a sinistra, sopra), Capo dell’ufficio dedicato all’intelligenza artificiale e Lorenzo Maffia (a sinistra, sotto), capo dell’ufficio che si occupa di sviluppo tecnologico. Il team lavora al Bic, l’incubatore di imprese di Filse, e continua a sviluppare soluzioni innovative per il settore degli investimenti. Con l’obiettivo di semplificare e rendere più accessibili gli investimenti in criptovalute, Hodlie ha sviluppato una piattaforma innovativa basata su algoritmi di deep learning, capace di automatizzare il trading e la gestione dei portafogli crypto. La piattaforma Hodlie si distingue per l’utilizzo di modelli di intelligenza artificiale addestrati su una vasta gamma di dati: storici finanziari, notizie economiche, aggiornamenti di mercato e decisioni delle banche centrali. Questo permette di analizzare in tempo reale l’andamento dei mercati, offrendo una gestione ottimizzata e priva di emozioni, tipiche del trading umano. La soluzione proposta da Hodlie consente di investire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rendendola particolarmente adatta a chi desidera entrare nel mondo delle criptovalute senza possedere una vasta cultura finanziaria.

Hodlie ha lanciato l’AI Portfolio, una soluzione che rappresenta un importante passo avanti per il mercato degli investimenti in criptovalute. L’AI Portfolio gestisce infatti le criptovalute dell’investitore operando attivamente sul mercato e ottimizzando la composizione degli asset in tempo reale, sulla base del suo personale profilo di rischio. Tramite l’Intelligenza artificiale, ciascun Portfolio viene ribilanciato più volte al giorno, con l’obiettivo di ottimizzare l’asset allocation per quel determinato momento di mercato. In questo modo, l’investitore può affidare completamente o parzialmente la gestione dei propri asset a Hodlie. Le decisioni prese dagli algoritmi intelligenti rifletteranno le preferenze e il personale livello di rischio (basso, medio, alto) dell’investitore. l’AI Portfolio è stato lanciato sul mercato offrendo soluzioni per ogni necessità. I pacchetti disponibili si basano su due criteri: l’asset allocation, da selezionare in base alla familiarità con il mercato, e la propensione al rischio, che riflette il modo in cui l’investitore vuole investire. Combinando questi due parametri, Hodlie ha dato vita a nove diverse opzioni di Portfolio, pensate per adattarsi perfettamente ad ogni profilo.

In breve tempo, Hodlie ha attirato l’attenzione di esperti del settore e ha ricevuto diversi riconoscimenti a livello nazionale. Nell’ottobre del 2022, la startup ha vinto il premio SmartCup Liguria nella categoria Ict, confermando il suo ruolo di leader innovativo nel fintech. Nel dicembre 2022, Hodlie si è classificata tra le quattro startup finaliste al Premio Nazionale dell’Innovazione, una delle più prestigiose competizioni per startup in Italia. Nel 2023, Hodlie è stata selezionata tra le startup fintech italiane per rappresentare il Paese al Singapore Fintech Festival, uno degli eventi più rilevanti a livello internazionale per l’innovazione finanziaria. La sua presenza a eventi di questa portata conferma il suo status di leader emergente nell’applicazione dell’AI agli investimenti. Hodlie ha inoltre partecipato a una tavola rotonda istituzionale a Genova, organizzata dalla Camera di Commercio, dove il ceo Gianluca Sommariva ha condiviso il palco con economisti di fama mondiale, tra cui Lorenzo Bini Smaghi e Franco Bruni, discutendo del futuro delle criptovalute e del loro impatto sui mercati finanziari.

Oltre all’innovazione tecnologica, Hodlie si distingue per l’attenzione alla conformità normativa. La startup opera in linea con la regolamentazione italiana e si sta preparando per ottenere la licenza Mica, che entrerà in vigore nel 2025. Questo garantirà la piena conformità delle operazioni di Hodlie con le normative europee in materia di asset digitali, rafforzando la fiducia degli investitori nella piattaforma. In un contesto finanziario in continua evoluzione, Hodlie si impegna a mantenere standard elevati in termini di sicurezza e trasparenza. Il team lavora attivamente per garantire che ogni operazione rispetti le migliori pratiche del settore, offrendo agli utenti una piattaforma sicura e affidabile. Con una visione chiara e ambiziosa, Hodlie si posiziona come protagonista nel mondo degli investimenti automatizzati, offrendo soluzioni innovative che combinano la potenza dell’Intelligenza Artificiale con la semplicità d’uso per ogni tipo di investitore. Il modello operativo di Hodlie è in linea con la normativa italiana e l’azienda punta a ottenere la licenza Mica entro il 2025. Nel frattempo, Hodlie ha già ricevuto numerosi riconoscimenti: tra i più recenti, la selezione tra le 130 startup italiane più influenti nel settore AI secondo Italian Tech (La Repubblica) e la partecipazione al Singapore Fintech Festival 2023. "Hodlie è partita dal segmento retail con una piattaforma proprietaria, e in partnership con Binance sul versante custody, per validare in maniera snella la tecnologia e la vp e per costruire un track record per attrarre successivamente masse istituzionali da gestire", spiega Gianluca Sommariva, ceo della società.