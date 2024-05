Cresce Banca Generali. Ora è pure a Lugano

SI CHIAMA BG SUISSE Private Bank ed è nuova banca specializzata nei servizi di pianificazione e protezione patrimoniale che ha aperto i battenti nelle scorse settimane a Lugano. Regista dell’operazione è stata Banca Generali che ha portato in Svizzera il suo modello di business basato sull’offerta di consulenza finanziaria dopo che, per 15 anni, nel Canton Ticino non si sono viste novità da parte degli istituti italiani presenti nel territorio. Nella centrale Piazza della Riforma 3 di Lugano, ha aperto al pubblico la filiale di BG Suisse Private Bank che ha ricevuto la licenza bancaria dall’autority svizzera Finma alla fine del 2023 (è la prima concessa a un istituto italiano dal 2009). La carica di ceo (chief executive officer) è stata affidata a un manager di lungo corso: Renato Santi, che ha maturato in passato importanti esperienze in primarie realtà del settore finanziario come Bsi/Efg. "Sono onorato che uno dei gruppi più prestigiosi d’Europa come Generali, e nella fattispecie Banca Generali che in pochi anni è diventata la terza banca private nel mercato italiano, mi abbiano affidato il timone per portare il valore dei propri servizi anche qua in Ticino", ha detto Santi, che ha aggiunto: " Con il mio team e tutte le persone coinvolte siamo entusiasti della sfida con un progetto di lungo termine, e della rinnovata energia derivante dall’iniziativa che apre ad un approccio rinnovato nella relazione coi clienti e nelle dinamiche d’offerta".

All’inaugurazione della sede di Lugano era presente anche Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, che ha detto: "questa apertura rappresenta una tappa significativa per la nostra crescita e crediamo che il nostro modello di innovazione e qualità nel servizio a disposizione dei clienti, basato sulla figura di un banker vicino, possa rispondere ai bisogni delle famiglie di pianificazione e valorizzazione del risparmio anche qua in Ticino e in Svizzera". Mossa ha sottolineato che Banca Generali è voluta partire con una nuova licenza, una nuova sede, e dal supporto di un team di esperienza, "per portare ai clienti i vantaggi di una nuova realtà, trasparente, veloce e determinata. Nei prossimi mesi", ha concluso l’ad di Banca Generali, "contiamo di continuare a ingrandire il team dei nostri banker a supporto della consulenza e di pensiamo di investire ancora sul territorio".

Andrea Telara