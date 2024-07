Anche l’auto d’epoca vale un investimento

ASSETCLASSIC - SOCIETÀ di investimento con sede a Milano e Lussemburgo guidata dal fondatore Camillo Mekacher-Vogel – lancia AssetClassic Fund, nuovo fondo di investimento dedicato alle auto d’epoca e da collezione, con target di raccolta a 50 milioni di euro. La società ha già finalizzato il primo closing e ricevuto commitment da parte di investitori privati e istituzionali, importanti family office e Hnwi italiani e internazionali. AssetClassic Fund abilita l’accesso ad una asset class poco conosciuta e dal valore complessivo superiore a un triliardo di euro di cui 800 miliardi relativi ai soli veicoli "collezionabili" (con valutazione superiore a 20 mila euro). Ogni anno viene scambiato circa il 5% del valore complessivo, superiore a 45 miliardi di euro. Altri 35 miliardi di euro riguardano i servizi ancillari (restauro, assicurazioni, ricambi): ciò porta il mercato a 80 miliardi complessivi annui a livello mondiale. In questo contesto, l’Italia è da sempre protagonista e anche se oggi il volume delle vendite è ridotto rispetto a quanto avviene negli Stati Uniti, Inghilterra o Germania, in Italia restano tante delle collezioni più importanti al mondo. ll focus del fondo è su vetture di elevato profilo, d’epoca e da collezione, con particolare attenzione ai marchi più prestigiosi.

Il fondo investirà in auto fuori produzione da almeno 5 anni, beneficiando del trend di costante crescita in atto nel settore da oltre 25 anni. La strategia di investimento si basa sull’acquisto a sconto di intere collezioni attraverso un approccio quantitativo edificato sulla più grande base di dati esistente nel settore dell’auto da collezione a livello globale e su un software proprietario di analisi e valutazione basato su algoritmi di intelligenza artificiale. È così possibile valorizzare ciascun asset in portafoglio al fine di estrarne il massimo rendimento: ciò avviene sia attraverso opere di restauro – qualora necessarie – attraverso la rete partner, che con attività di trading ad alto valore aggiunto. AssetClassic Fund dispone già di una significativa pipeline di opportunità di investimento identificate e periziate: nello specifico, si tratta di oltre 500 auto valutate e più di 200 ispezionate da meccanici, periti certificati e dal team di AssetClassic. "L’assenza di correlazione con i mercati e la costanza di rendimenti a doppia cifra degli ultimi decenni rendono l’investimento in auto collezionabili un valido strumento di diversificazione, oltre ad offrire ritorni esperienziali senza paragone", spiega Camillo Mekacher-Vogel.

Giorgio Costa