Ferragnez, quanto vale il patrimonio in caso di separazione?

Milano, 22 febbraio 2024 - Chiara Ferragni e Fedez si starebbero separando. È questa la voce che nelle ultime settimane si è infiltrata nel dibattito mediatico e che ha acceso, o forse aumentato dopo il Pandoro Gate, i riflettori sulla coppia più ricca e seguita d’Italia.

La vita dei Ferragnez è diventata anche una docuserie

Tra indizi e smentite sulla crisi, à la Totti-Blasi, ad alimentare i rumors di stamattina è l’ultima indiscrezione di Dagospia, secondo cui Fedez avrebbe lasciato casa. L’eventuale separazione dei Ferragnez, oltre che disperare fan proseliti e fomentare odiatori del rapper e dell’influencer, avrebbe ripercussioni anche di tipo economico, considerando quanto vale la coppia. Tra proprietà, aziende e case, quanto vale il patrimonio dei Ferragnez in caso di separazione?

Il patrimonio milionario di Chiara Ferragni

Secondo un articolo de Il Messaggero, Chiara Ferragni da sola vanterebbe un patrimonio di oltre 40 miliardi di dollari. Dal fortunato blog The Blond Salad alla fondazione del Chiara Ferragni Brand, l’imprenditrice digitale, inserita al tempo nell’olimpo Forbes e special guest alle lezioni di Harvard, ha collezionato numerose partnership e sponsorizzazioni. Pensiamo a Pantene o Intimissimi, marchi di cui è diventata testimonial. O alla fortunatissima serie Prime Video “The Ferragnez”. Sempre secondo il quotidiano, nel 2024 Ferragni è arrivata a fatturare quasi 100 milioni, prima della brusca frenata del caso Pandoro. Ma si tratta solamente di una parte del grande impero dell’imprenditrice. Andando per gradi, Ferragni è Ad di Fenice, la società che si occupa del suo brand, dall'abbigliamento ai gioielli e ai profumi. La società, di cui Ferragni ne controlla il 32,5%, avrebbe segnato 15,6 milioni di fatturato con 3,4 di utile, ed è valutata a 75 milioni. Ci sono poi le altre società, di cui il quotidiano romano fornisce alcuni dati C’è TBS Crew, l’azienda multata dall’Antitrust in seguito alla vicenda Balocco, che ha realizzato 14,5 milioni di introiti (+100% sul 2021) e un 5,1 di utile (+200%).

A seguire troviamo la holding Sisterhood, che comprende anche la Ferragni Enterprises (società che l’imprenditrice avrebbe fondato insieme alla madre) con un fatturato di 4,5 milioni con 2,4 di utile. A pesare sul bilancio patrimoniale, infine, le proprietà immobiliari. Chiara Ferragni è infatti proprietaria del nuovissimo superattico nel quartiere Citylife di Milano, dal valore di oltre 10 milioni di euro. A questa andrebbe aggiunta anche Villa Matilda, la residenza fronte Lago di Como, valutata circa 5 minio di euro. Insomma, il patrimonio di Chiara Ferragni potrebbe raggiungere da solo quota 100 milioni.

Quanto vale Fedez?

La discussa "nullatenenza" di Fedez vale 20 milioni di dollari. Tra etichette discografiche, dischi d’oro, sponsorizzazioni e società, partecipazioni a programmi tv come XFactor, Federico Lucia vanta un consistente patrimonio che deriva da un articolato business costruito negli anni dal rapper. Come riporta Fanpage, Fedez gestisce una rete di diverse società. La prima è Zedef Srl, fondata nel 2017 e di cui fa parte anche la madre. Il portale riporta gli ultimi due fatturati risalenti al 2021 e al 2022, quando la società ha totalizzato rispettivamente un utile di 2.297.604 euro e di 3.960.861 euro. C’è poi la ZDF che nel 2020 aveva registrato utili per 941.253 euro mentre nel 2022 sono arrivati a 1.655.186 euro. Questa società, spiega la testata, è stata sciolta e poi fusa in un’altra società, la Dream of Ordinary Madness Entertainment Srl. La DOOM Srl è una società di management che si occupa di content creator. E pare essere quella più fruttuosa, considerando che nel 2022 ha raggiunto un fatturato di 10.081.341 euro. Infine c’è Muschio Selvaggio. Il podcast, fondato insieme a Luis Sal, nell’ultima visura camerale analizzata da Fanpage, segnala un capitale sociale di 73.039 euro, diviso a metà tra le due società Luisolve Srl e Zdf Srl.

Cosa succede al patrimonio in caso di separazione?

Ferragnez valgono milioni di euro. Ma cosa succederebbe in seguito a una eventuale separazione si può solo ipotizzare. Tutto dipende, come sempre, dal regime patrimoniale. Se i due risultano in regime di comunione dei beni, ad esempio, tutto ciò che è acquistato dopo il matrimonio, tranne strumenti per il lavoro, è di entrambi al 50%. Diversamente, in separazione dei beni avrebbero loro autonomia.