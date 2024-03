Famiglie e risparmio, la soluzione di Generali

In un contesto caratterizzato da tassi di interesse ancora alti, inflazione e liquidità parcheggiata sui conti correnti, per essere vicina alle famiglie italiane Generali lancia ’Obiettivo Rendimento’, la nuova offerta assicurativa multi-ramo di investimento che risponde alla richiesta di rendimento che protegga il risparmio dall’inflazione, mantenendosi al riparo dalla volatilità dei mercati nel medio periodo e cogliendo le opportunità del comparto obbligazionario.

Oggi in Italia aumentano le persone che decidono di investire i propri risparmi, 36% nel 2023 rispetto al 34% del 2022, ma ancora molti (62%) continuano a tenere il denaro sul conto corrente: l’ammontare di liquidità era pari a 1.730 mld di euro a novembre 2023. Generali propone quindi, ’Obiettivo Rendimento’, la soluzione multi-ramo a premio unico, collocata in una finestra di tempo dal 22 febbraio al 19 aprile, che arricchisce l’offerta Vita della prima Compagnia di assicurazioni in Italia.

La soluzione investe il premio unico per il 20% nella gestione separata Royal Fund e per l’80% nel fondo interno obbligazionario Generali Opportunità Bond 2030, costruito su un portafoglio modello selezionato altamente diversificato, con una stima di rendimento lordo del 4,27% (ultima rilevazione 1 marzo), e con grande attenzione in base al rating dell'emittente, e quindi alla sua solidità, e al rendimento atteso dei titoli obbligazionari.

Durante la finestra di collocamento il rendimento lordo a scadenza stimato verrà monitorato per verificare che si mantenga a livelli favorevoli alla raccolta, dunque intorno al tasso del 4%. "Obiettivo Rendimento – spiega Giancarlo Bosser, Chief Life Officer – è un’opportunità di investimento che permette di sfruttare il momento particolare del mercato obbligazionario, che sta registrando redimenti molto elevati, similari o addirittura superiori a quelli del mercato azionario. Un momento quindi, ideale per cogliere un rendimento che sia in grado di difendere dall’inflazione e concorrenziale rispetto a quello del parcheggio della liquidità. A caratterizzarla, innanzitutto, il fatto che non si sta parlando di un unico titolo ma un portafoglio selezionato dal nostro gestore altamente diversificato, con più di cinquanta titoli tutti di rating elevato".

"Inoltre – continua Bosser –, è portafoglio di investimenti sostenibili perché anche nelle scelte di investimento crediamo che la sostenibilità sia un valore. Offre, in sintesi, delle opportunità di equilibrio, di diversificazione e di sostenibilità che sono assolutamente distintive e possono portare a quella tranquillità, quel controllo del rischio e quella sicurezza nel durante dell’investimento, in caso di imprevisti o necessità di qualsiasi tipo, che corrispondono alle reali esigenze dei clienti risparmiatori, che chiedono di ottenere rendimento, proteggendosi dagli imprevisti".

Generali, grazie a ’Obiettivo Rendimento’ si afferma sempre più come Partner di Vita delle persone. "Essere partner delle scelte di investimento e incoraggiare le forme di risparmio di medio-lungo termine e l’investimento sostenibile – prosegue Giancarlo Bosser–, fa parte del nostro modo di essere partner di vita. Il tutto assieme a caratteristiche delle polizze assicurative in termini di controllo del rischio che si abbinano a questo portafoglio all’interno della nostra soluzione, ai benefici di tutto ciò che sono le polizze e anche a formule opzionali di decumulo, che confezionano una soluzione che ci permette di essere vicino ai nostri clienti in queste forme di investimento e risparmio a medio e lungo termine".