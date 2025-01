Tutti pazzi per gli eSports: 7,3 milioni di appassionati in Italia

Roma, 30 gennaio 2025 – E’ uno dei passatempi preferiti dagli italiani, che vi dedicano svariate ore l’anno. Sono ben 7,3 milioni i giocatori nel nostro Paese, con volumi d’affari in crescita. Stiamo parlando dei videogame interattivi, coi quali ci si sfida da remoto o in competizioni live. E cresce anche il pubblico che ama seguire amici o influencer giocare a videogiochi di calcio ma non solo, sia in tv che in presenza. Come spesso capita, sono gli Stati Uniti il Paese in cui questo fenomeno ha avuto inizio, arrivando poi in Europa, e trovando in Italia terreno fertile, fra appassionati di calcio, di giochi on-line e di intrattenimento. Le piattaforme digitali che hanno maggiormente veicolato il mondo degli eSports sono state YouTube Gaming e Twitch.

I dati del Report Deloitte

Il report realizzato da Deloitte, in collaborazione con Iidea, scatta una fotografia della situazione italiana dei videogame nel 2024, davvero incoraggiante per l’industria del settore. Il principale business legato a questa realtà non è rappresentato dalla vendita del videogioco quanto dalla pubblicità ad esso legata, che ha una quota dell’80% delle entrate, seguita dai progetti di consulenza, dalla creazione di contenuti, e dai ricavi che derivano dalla vendita di biglietti per tornei ed eventi live.

I videogiochi che creano il maggiore guadagno sono “League of Legends”, “Valorant”, “Ea Sports Fc”, “Rocket League” e “Fortnite”. I Paesi col business maggiore sono l’Arabia Saudita e la Svizzera. Come detto, sono ben 7,3 milioni gli appassionati spettatori del Belpaese, che almeno una volta negli ultimi mesi hanno seguito un torneo, e addirittura 3,3 milioni che lo fanno una volta a settimana. Il profilo tipo è costituito da uomini, il 68%, e la fascia d’età più presente è quella degli under 45. In particolare, la Gen Z, cioè quella composta da ragazzi fra i 16 e i 24 anni, rappresenta un quinto del totale, mentre i Millennials, quella che va dai 25 ai 44 anni, copre il 47%. Solitamente si tratta di persone con un impiego full time, livello di scolarizzazione medio-alto, e residenza in piccoli centri urbani.

Il pensiero degli esperti

"Il settore degli esports in Italia – ha dichiarato Kim Lachmann, Director Sport Business Group di Deloitte – rappresenta un’opportunità unica per i brand, grazie a un pubblico giovane, attento alla pubblicità e incline agli acquisti. Nonostante le recenti sfide, il livello di coinvolgimento rimane elevato, rendendo gli esports un canale strategico per attivazioni commerciali e connessioni durature”. Dello stesso avviso anche il Direttore Generale di Iidea, Thalita Malagò: “Lo studio di Deloitte evidenzia un momento di trasformazione per gli esports, con sfide a livello globale e locale. Tuttavia, questa evoluzione sta aprendo la strada a nuove opportunità di innovazione. Gli operatori si stanno adattando a modelli di business inediti, sviluppando soluzioni creative per garantire una crescita sostenibile. È cruciale, oggi più che mai, creare le condizioni per consentire agli esports di esprimere tutto il loro potenziale anche in Italia”.

Italia fra i primi 5 Paesi in Europa

Dunque dati incoraggianti per l’Italia, che in questo comparto economico si ritrova a generare un volume d’affari pari a 2,3 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente, e fra i primi 5 Paesi in Europa. Il segmento hardware è cresciuto addirittura del 63%, salendo da 487 milioni a 665 milioni, con le console a farla da padrone, grazie ad un incremento delle vendite del 70%. Per quanto concerne i videogame, le vendite sono aumentate del 6%.

I videogame più venditi

La maggior parte degli italiani preferisce utilizzare i dispositivi mobile come smartphone e tablet per giocare, con un tempo medio di almeno un'ora a settimana. Per quanto riguarda le preferenze dei giocatori, il più venduto del 2023 è stato il simulatore calcistico “Ea Sports Fc 24”, davanti a “Hogwars Legacy”, gioco di ruolo basato sul fenomeno Harry Potter, e “Call of Duty: Modern Warfare III”, nuovo capitolo della saga spara-tutto.