Escape room, il fenomeno game che conquista tutti. Anche il mercato

Ogni regola ha le sue eccezioni. Compresa quella in base alla quale nel dopo pandemia niente è meglio di godersi gli ampi spazi e l’aria aperta. Lo dimostra il fatto che di questi tempi un settore in fiorente crescita è quello delle escape room: stanze blindate, senza finestre, con pochi spazi nei quali muoversi e molti lucchetti da dover aprire per riuscire a mettersi in salvo. Vincendo la partita. Le regole Il gioco è semplice. Si fa per dire. Nel senso che le regole sono poche e chiare: non serve usare la forza o entrare in gioco sfruttando conoscenze pregresse sull’argomento. Serve semplicemente restare a mente fredda per risolvere uno dopo l’altro bizzarri e arguti indovinelli che comportano osservazioni di dettagli, decriptazione di enigmi, intuizioni e, ovviamente, forte spirito di squadra. Il tutto (possibilmente) senza perdere la calma e sfruttando al meglio ogni secondo disponibile. Perché il tempo è di 60 minuti (a volte 90, ma nei casi di quelle più complesse, perché qui non regala niente nessuno, soprattutto quando si è prigionieri dentro a quattro mura…), dopo di che le luci si riaccendono e le porte si aprono. E chi non è riuscito ad arrivare fino in fondo, può...