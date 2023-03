Dissalazione: come si ottiene acqua potabile dal mare

L’acqua potabile è forse una delle risorse che nei Paesi sviluppati diamo maggiormente per scontata e invece è sempre più preziosa. Non a caso si parla di “oro blu” e la sua ricerca, anche tramite processi come la dissalazione, si fa sempre più pressante. Le risorse idriche, infatti, continuano a scarseggiare per la crescita esponenziale della popolazione mondiale, ormai sopra agli 8 miliardi, l’inurbamento, l’industrializzazione dei Paesi in via di sviluppo e lo sfrenato consumismo. Il cambiamento climatico e la prolungata siccità costituiscono uno dei problemi principali per il reperimento di acqua potabile e le soluzioni, tra cui la dissalazione, a cui si cerca di ricorrere per far fronte alle emergenze contingenti. Dissalatore di acqua di mare, come funziona e quanto costa un impianto anti siccità La dissalazione contro i rischi per la mancanza dell’acqua potabile Sapevi che circa 500 milioni di individui, nel mondo, consumano il doppio dell’acqua reimmessa spontaneamente in natura tramite vapori e piogge? E che, a oggi, oltre 2 miliardi di persone vivono con il pericolo di non poter usare acqua potabile? Le previsioni per il futuro non sono rosee: secondo le stime, entro il 2050, almeno uno su quattro degli abitanti della Terra si troverà...