Disoccupazione mai così bassa. Cala l’inflazione

Mai così basso: il tasso di disoccupazione a novembre scorso scende ancora in Italia e tocca il minimo, attestandosi al 5,7%, sotto la media europea che è stabile al 6,3%. Non tutto però va bene: nella fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso dei senza lavoro sale al 19,2%. Sul fronte degli occupati, gli ultimi dati Istat certificano un lieve calo mensile ma solo i dipendenti a termine. Insieme ad una crescita degli inattivi, ovvero di chi non ha un posto e neppure lo cerca. Plaude il governo, con la ministra del Lavoro Marina Calderone che parla di "un risultato storico" per la disoccupazione, al livello più basso dall’inizio delle serie storiche partite nel 2004, che "il governo Meloni può rivendicare con orgoglio". E pur riconoscendo che c’è ancora molto da fare per l’occupazione femminile e soprattutto giovanile, evidenzia come crescano i rapporti di lavoro stabili e diminuiscano quelli a tempo determinato e assicura l’impegno ad "andare avanti con rinnovata fiducia e con misure sempre più attente" a chi lavora e a chi produce.

L’inflazione chiude intanto il 2024 in forte frenata, con l’aumento dei prezzi che si ferma all’1%, ben lontano dalle fiammate degli ultimi due anni. A dicembre scorso i prezzi al consumo mettono a segno un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua, secondo la stima preliminare dell’Istat. Con il risultato che nel 2024 registrano in media una crescita dell’1,0%: in forte calo rispetto alla media del 2023 quando l’inflazione si era attestata al 5,7%. Frena nell’ultimo mese dell’anno, anche se corre più del tasso di inflazione, il cosiddetto carrello della spesa: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona segnano +1,9% annuo.

red. eco.