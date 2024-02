Digital selfie: la app che aiuta a trovare lavoro con Vision Pro

Roma, 6 febbraio 2024 - Al via l’app di Talent Garden per Vision Pro, il nuovissimo visore di realtà aumentata di Apple che promette di rivoluzionare le opportunità di formazione, dando la possibilità di seguire le proprie passioni in modo ancora più innovativo, performante e libero.

In contemporanea con l’avveniristico dispositivo per la realtà mista che l’azienda di Cupertino propone sul mercato mondiale a partire dal 2 febbraio, Talent Garden lancia la propria app, in collaborazione con Magnetic Media Network, IT Solutions Provider riconosciuto per essere pioniere nel mondo dell’integrazione di soluzioni e tecnologie avanzate per il mercato B2B e primo Apple Authorised Enterprise Reseller in Italia, oggi tra le prime realtà a sviluppare applicazioni native per Vision Pro.

Tra i primissimi player europei del settore ad aver pubblicato la propria App nel nuovo visore firmato Apple, Talent Garden annuncia che, a partire dal 2 febbraio, è possibile testare la versione animata con la realtà aumentata dell’esperienza di 'Digital Selfie', in esclusiva negli App store ufficiali di Vision Pro. Si tratta del primo passo verso una nuova era dell’education grazie alla tecnologia Vision Pro.

Come funziona? In pochi passi, cliccando su: digitalselfie.talentgarden.com, l’utente potrà accedere al link ed in soli sei minuti, rispondendo a un test gratuito con alcune semplici domande, si riceverà 'un’identità digitale', ovvero una profilazione utile a scoprire le inclinazioni naturali per cercare e trovare i ruoli digitali più richiesti, ricevere suggerimenti e consigli dal team di esperti della community di Talent Garden.

Si va dal 'Digital Enthusiast' al 'Creative Thinker', dal 'Data Driven' al 'Problem Solver' e al 'People Centric': scoprire le proprie 'skills' per valorizzare al meglio il potenziale professionale nelle carriere digitali, questo l’obiettivo del team di Talent Garden, società leader e primo player europeo nel settore della formazione digitale per studenti, professionisti e aziende.

La realtà aumentata fornita dalla nuova tecnologia Vision Pro consentirà attraverso questa app di sfruttare tutte le potenzialità per accedere alle migliori possibilità di una carriera digitale. Da qui l’accesso al catalogo della formazione di Talent Garden, più di 30 percorsi in diverse lingue alcuni dei quali già integrati con la nuova tecnologia. “Siamo entusiasti di iniziare per primi questo viaggio in una nuova era dell’education in Vision Pro: grazie a questa applicazione ed alla tecnologia avveniristica sviluppata da Apple sarà ancora più semplice seguire le proprie passioni e far conoscere le proprie skills, intercettando le migliori opportunità per le carriere digitali. Talent Garden è da sempre impegnata nel ridurre il mismatch nel mercato del lavoro nell’ecosistema tecnologico: crediamo che la formazione continua e la ricerca della giusta profilazione personale siano la chiave per migliorare costantemente il proprio percorso nelle professioni del futuro”, dichiara Davide Dattoli, founder e Presidente di Talent Garden.