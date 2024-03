Design, . Idb diventa. Dexelance

Italian Design Brands, partecipata di Tamburi Investment Partners (Tip), cambia nome e diventa Dexelance. Una nuova identità creata per evidenziare il nuovo posizionamento del gruppo e sottolinearne il respiro internazionale. "È un nome inventato, che può essere pronunciato in qualsiasi accento. Questo significa apertura, internazionalità. Vogliamo creare un contenitore con un nome che significa internazionalità", ha detto Andera Sassa, presidente e ceo di Dexelance. "Abbiamo grandissime ambizioni. Il 2023 è stato molto importante, siamo stati il primo gruppo del design a quotarsi in Borsa, l’ingresso di Tip ci ha aiutato molto".

"Speriamo che questo nuovo nome sia una calamita di imprenditori", ha aggiunto Giovanni Tamburi, fondatore e presidente di Tip. "Le nostre aspettative sono di crescere molto, la fila fuori dalla porta un po’ c’è già e un po’ vogliamo crearla da oggi, perché crediamo sia giusto per l’economia italiana, per i lavoratori".