Deliveroo, bonus da 250 euro ai rider per acquistare una e-bike: come funziona

Milano, 14 febbraio 2024 - Stop alle moto, è tempo di e-bike. È questo il progetto lanciato da Deliveroo, la nota piattaforma di food delivery, che ha deciso di investire 50 mila euro per agevolare l’acquisto di bici elettriche da parte dei rider. “Il supporto ai rider che collaborano con la nostra piattaforma è parte integrante delle nostre attività sviluppate per il sostegno alle comunità e ai territori in cui operiamo”, ha commentato Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italy. L’iniziativa ha due obiettivi: il passaggio dalle bici muscolari a quelle elettriche e la transizione ecologica, diminuendo progressivamente i mezzi a combustibili fossili.

Come funziona e a quanto ammonta

Il bonus è un contributo di 250 euro dedicato ai rider. L’obiettivo è quello di coprire parte delle spese dei lavoratori autonomi per l’acquisto di una bici elettrica. L’investimento totale di Deliveroo è stato di 50 mila euro, pertanto potranno essere finanziate in tutto 200 richieste. Nelle prossime settimane, Deliveroo provvederà a prendere in esame il resto delle domande pervenute per erogare i relativi contributi fino a esaurimento del fondo disponibile.

Chi ne ha beneficiato

Al momento, Milano e Roma sono le città con il maggior numero di richieste di contributo approvate (rispettivamente il 15,8% e il 14,3%). Per quanto riguarda le aree geografiche, la maggior parte di esse provengono dalle regioni del nord (37,6%), di poco staccate le regioni del centro (35%), mentre le regioni del sud raggiungono il 27,3%.