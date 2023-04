Decreto Pa, nella bozza 3mila assunzioni e stabilizzazione dei precari di Comuni, Province e Regioni

Roma, 4 aprile 2023 - Assunzioni nei diversi livelli della pubblica amministrazione, misure per il potenziamento delle funzioni degli enti locali anche in relazione all'attuazione del Pnrr entro il 31dicembre 2026, stabilizzazioni dei precari che hanno lavorato in Regioni, Province e Comuni per almeno tre anni. Sono questi alcuni dei temi contenuti nei 30 articoli della bozza del Dl Pa attualmente in circolazione e che potrebbe approdare al Consiglio dei ministri di giovedì prossimo.

In arrivo 3mila assunzioni

Sono circa 3mila i lavoratori che dovrebbero essere assunti: attorno a 1.700 sono straordinari e un migliaio, fra il 2023 e il 2026, per le forze dell'ordine. Scorrendo le tabelle allegate alla bozza, oltre un migliaio sono destinate ai Ministeri, fra dirigenti, funzionari e assistenti: 301 all'Interno, 11 alla Cultura, 20 alle Infrastrutture, 210 agli Esteri, 103 all'Agricoltura, 4 all'Ambiente, 4 a Università e ricerca, 2 al Ministero per imprese e made in Italy, 350 funzionari a quello del Lavoro, 142 al Turismo, 49 alla Salute.

Stabilizzazione dei precari

Il testo prevede anche che Regioni, Province e Comuni possano procedere alla stabilizzazione dei precari che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi. Le assunzioni, riservate a personale non dirigenziale, dovranno avvenire "nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica" e "nella qualifica ricoperta" dopo un "colloquio selettivo" e "all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta".

Ispettorato del lavoro

Inoltre l'Ispettorato del lavoro viene soppresso e le sue competenze sono assegnate al Ministero che nell'ambito della sua riorganizzazione definisce due dipartimenti denominati "Dipartimento per le politiche del lavoro e sociali" e "Dipartimento per le attività ispettive". La norma prevede tra l'altro che "le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ispettorato soppresso sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Formez commissariato

Nella bozza è previsto anche che il FormezPA venga commissariato dal capo del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio. Il commissario avrà il compito di modificare lo statuto, l'organizzazione e la struttura interna dell'azienda in house, anche con riferimento all'attribuzione di possibili nuove funzioni.

Un Osservatorio sul lavoro pubblico

Il testo prevede che a Palazzo Chigi si insedi un Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito anche di monitorare le riforme per la pubblica amministrazione. L'Osservatorio sarà anche chiamato a promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Il ministro per la P.a, con decreto, definirà composizione e funzionamento dell'Osservatorio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono previsti emolumenti, compensi, indennità o rimborsi per la partecipazione all'Osservatorio.