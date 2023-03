Credit Suisse, è corsa per salvarla. Banche, le Borse temono il contagio

Milano, 19 marzo 2023 - Un tranquillo weekend di paura per i mercati finanziari internazionali, dopo la settimana nera dei titoli bancari e le manovre in corso per scongiurare il pericolo di nuovi crac dopo quelli di Silicon Valley Bank e Signature Bank. Cresce l’apprensione e l’attesa per la riapertura delle Borse, che domani daranno segnali importanti per capire in quale direzione andrà questa turbolenza che rischia di innescare una nuova crisi di sistema, come quella del 2008. Le rassicurazioni del presidente Usa, Joe Biden, non hanno placato i timori dei risparmiatori anche in Europa, dove è corsa contro il tempo per salvare Credit Suisse. La seconda banca elvetica ha chiuso la seduta di venerdì in calo dell‘8%, nonostante il prestito da 50 miliardi di franchi garantito da Berna, ed è pronta per convolare a nozze con Ubs. Credit Suisse, media: ipotesi nazionalizzazione. Ubs offre 1 miliardo ma non basta Ulrich Koerner, 60 anni, ceo di Credit Suisse dal luglio 2022 Il piano, allestito in tutta fretta da governo e vigilanza bancaria svizzera, avrebbe l’appoggio delle autorità statunitensi, che secondo fonti vicine al dossier starebbero lavorando con le loro controparti elvetiche per favorire un accordo che metta in sicurezza Credit Suisse e...