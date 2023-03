Credit Suisse, piano monstre per salvarla. E gli Usa ora tremano con First Republic Bank

In soccorso della Credit Suisse arriva la Banca Nazionale Svizzera, ossia la Swiss Central Bank, ha lanciato un prestito salvagente di 50 miliardi di franchi svizzeri, pari 50,6 miliardi di euro, per sterilizzare il crollo ed evitare un ulteriore contagio. Al contempo l’istituto ha avviato il riacquisto di tre miliardi di propri bond, approfittando del calo che hanno registrato sui mercati per ridurre la spesa per interessi. La mossa ha avuto un effetto immediato sulla Borsa di Zurigo, dove il titolo ieri è partito a razzo con un balzo record del 40% per poi concludere la seduta in crescita del 19% a 2,02 franchi, recuperando parte di quanto bruciato nella drammatica seduta di mercoledì, pesata sull'istituto di credito con un -24%. Credit Suisse, media: ipotesi nazionalizzazione. Ubs offre 1 miliardo ma non basta false Undici banche e 30 miliardi per salvare la First Republic Bank Intanto negli Usa undici banche statunitensi hanno accettato di contribuire con un totale di 30 miliardi di dollari in depositi al salvataggio di First Republic Bank, il terzo istituto in ordine di dissesto dopo Silicon Valley Bank e Signature Bank. A questa “iniezione di liquidità” secondo quanto riferito dai media americani, potrebbero aver contribuito, tra le...