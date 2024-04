Coop Alleanza torna in utile

Coop Alleanza 3.0 riuscirà a chiudere in utile il bilancio 2023. A segnalarlo è il direttore delle Risorse umane della cooperativa, Amilcare Traversa, partecipando a una commissione promossa dal Consiglio comunale di Bologna per esaminare la vertenza in corso sotto le Due torri contro l’esternalizzazione del riempimento degli scaffali. Traversa ha ricordato che il piano strategico varato a fine 2022 "aveva come primo obiettivo quello di portare la coop in utile".