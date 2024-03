Futuro, innovazione e sostenibilità nel trasporto, packaging e logistica

Bologna, 20 marzo 2024 – Giovedì 21 marzo alle 17, la Fondazione Fashion Research Italy di Bologna ospiterà il convegno “Innovazione e sostenibilità nel Trasporto, Packaging e Logistica: prospettive e soluzioni per un futuro resiliente”, organizzato da QN ECONOMIA nell’ambito del ciclo QN DISTRETTI - Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere.

Il convegno si concentrerà sull’analisi delle più recenti evoluzioni nel campo dei trasporti, del packaging e della logistica, focalizzando l’attenzione sulle tecnologie innovative, l’ottimizzazione dei processi e la sostenibilità ambientale all’interno dei distretti logistici.

Dopo il saluto di benvenuto di Pietro Cervellati, Brand Ambassador della Fondazione Fashion Research Italy, Andrea Corsini, assessore a Mobilità, Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna, e Cesare Alemanni, scrittore e giornalista saranno stimolati dalle domande di Valerio Baroncini, Vice Direttore di QN il Resto del Carlino, nel primo panel dedicato al tema “Un’integrazione strategica per la mobilità sostenibile – visioni politiche a confronto”.

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami dialogherà con Valerio Baroncini per illustrare le priorità del Governo in questi settori fondamentali per la crescita economica del Paese.

Valerio Baroncini, inoltre, intervisterà Alberto Vacchi, Presidente e Amministratore Delegato IMA.

Il secondo panel, Esplorare le sinergie tra trasporto, packaging e logistica per promuovere pratiche sostenibili, moderato da Piero Fachin, Condirettore di QN Quotidiano Nazionale, vedrà confrontarsi Cecilia Bavera, responsabile Direzione Regionale Emilia Est-Romagna di BPER Banca, Stefano Cattorini, direttore generale del BI-REX Competence Center, Marco Marcatili, presidente di CAAB - Centro Agro Alimentare di Bologna ed Enrico Postacchini, presidente dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna.

Il convegno potrà essere seguito in streaming sui portali e sulle pagine web di Quotidiano.net, ilrestodelcarlino.it, lanazione.it e ilgiorno.it