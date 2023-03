Consigli per single: come ridurre la bolletta

Consigli per risparmiare

La categoria dei single, che in Italia comprende circa 8,5 milioni di persone, è tra quelle maggiormente colpite dall’aumento del costo della vita. Secondo alcune stime, chi vive da solo, cioè un Italiano su tre, sta spendendo fino al 90% in più rispetto a un nucleo familiare di tre persone. Spesso si tende a generalizzare quando si parla di single, anche a causa di film che hanno dipinto questa categoria in modo semplicistico. Ma sono tante le motivazioni per cui una persona si trova a vivere da sola e questa condizione, secondo le statistiche, aumenterà ancora nei prossimi anni. Contratti e sconti di Arera Per risparmiare sulle bollette in primo luogo bisognerebbe trovare il contratto di fornitura di gas ed elettricità più conveniente, in base ai propri consumi. È sempre più facile, grazie ad alcuni siti, comparare le offerte delle varie compagnie, malgrado il caro energia renda sempre più difficile risparmiare in modo consistente.Non tutti i cittadini sanno che, in base al proprio coefficiente ISEE, è possibile usufruire dello sconto in bolletta garantito da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Lo sconto è applicato in modo automatico senza il bisogno di fare richiesta ma chi vive in...