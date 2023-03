Balneari, cosa può succedere ora. A chi fanno gola le spiagge

Manifestazione dei balneari organizzata da Sib - Confcommercio e Fiba - Confesercenti a Ro

Roma, 26 febbraio 2023 - Il tema delle concessioni balneari è tornato al centro delle polemiche. Ecco una brevea guida per capire come stanno le cose sulle nostre spiagge e quali potrebbero essere le evoluzioni. Che cosa ci chiede l'Europa con la direttiva Bolkestein? La direttiva Bolkestein, dal nome dell’economista olandese – ex eurocommissario – che se l’intestò nel 2006 riuscendo a convincere l’Ue a renderla obbligatoria per tutti gli Stati, impone di mettere a gara concessioni e servizi pubblici, allargando la competizione a tutti i soggetti europei. Bruxelles ha già aperto una procedura di infrazione contro il nostro Paese colpevole di non aver ancora fatto partire le gare prorogando le attuali concessioni. Come sono gestite le spiagge nei paesi dove è applicata la Bolkestein? La situazione è molto varia. In Portogallo distingue le licenze dalle concessioni. Le prime riguardano impianti temporanei e possono durare al massimo 10 anni. Le seconde riguardano strutture più stabili ed hanno una durata di 75 anni. Tutte sono messe in gara ma ci sono "deroghe" per i vecchi concessionari. In Spagna le spiagge sono definite "libere" e non sono soggette a gara. Possono essere date in concessione solo le zone che precedono la spiaggia...