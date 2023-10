Comprare casa: dai bilocali ai trilocali, quali sono le tipologie di appartamento più cercate

Milano, 24 ottobre 2023 - Trilocale, bilocale, quadrilocale. Chi cerca casa sembra avere le idee chiare quando è alla ricerca di un immobile da acquistare. Al primo posto spiccano i trilocali, anche se in questo 2023 si evidenzia una carenza dell'offerta abitativa. Secondo l'ufficio studi Tecnocasa la corsa al mattone del post pandemia ha causato un calo dell'offerta presente sul mercato, ma anche l'inflazione e i costi delle materie prime hanno generato un rallentamento nella costruzione di nuove case da mettere in vendita, così come l'appetibilità degli affitti turistici ha spinto i proprietari a destinare gli immobili a questo segmento di mercato e non a venderle.

Che casa cerca chi compra?

La tipologia di casa più ricercata si concentra principalmente sul trilocale che raggiunge il 40% delle richieste, seguito dal bilocale (25,1%) e dal quadrilocale (22,7%). Dati che non si discostano molto dal 2022, se non per il bilocale che ha visto un leggero aumento, mentre calano i quadrilocali dopo l'alta richiesta del periodo pandemico, quando l'idea era di puntare su abitazioni dall'ampia metratura. Più nello specifico, però, un due locali si conferma la scelta preferita da chi abita a Milano, con il 47,5%, dovuto soprattutto alla presenza di investitori e single tra chi acquista, ma anche a causa dei prezzi elevati. A Milano, infatti, il prezzo medio si aggira sui 4.219 euro a metro quadro per appartamenti usati e sui 5.036 euro al metro quadro per il nuovo. In controtendenza, invece, Genova dove il quadrilocale è il taglio più ricercato (44,4%), grazie anche ai prezzi più contenuti che si aggirano introno ai 1.114 euro a metro quadro per l'usato e sui 1.510 euro al metro quadro per il nuovo.

Quanti anni di stipendio servono per acquistare casa?

Immaginando di poter destinare tutto il proprio stipendio nell’acquisto di una casa, quanti anni passerebbero per riuscire a coprirne il costo? La domanda se l’è posta l’ufficio studi di Tecnocasa che ha stilato una classifica, basata sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato, che in sostanza evidenzia quali sono le città più care d’Italia per l’acquisto di una casa. Se in media occorrono 7,1 annualità di stipendio per comprare un appartamento, a Milano ne occorrerebbero quasi il doppio e cioè 13,4. Un dato che conferma il capoluogo lombardo come la città più costosa d’Italia. Segue Roma con 9,5 e Firenze con 9,2 annualità. Ai piedi del podio c’è poi Bologna con 8,3. Tra le città meno costose spiccano invece Genova e Palermo dove occorrono rispettivamente 3.5 e 3.6 annualità, mentre Torino si attesta al terz’ultimo posto tra le città meno care con 5,2 annualità.