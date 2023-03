Come risparmiare sui voli intercontinentali: quando prenotare. Una guida ragionata

Aerei in pista, foto generica

Bologna, 11 gennaio 2023 - Accaparrarsi i biglietti aerei più convenienti per volare è ormai diventata una sfida per tutti i viaggiatori, ma riuscirci non è così semplice. La formula perfetta per risparmiare? Non sempre è quella giusta, ma è possibile cogliere alcuni suggerimenti per trovare i voli al prezzo migliore, seguendo due parole d’ordine: flessibilità e tempismo. A dirlo è lo studio Air Travel Hacks 2023 di Expedia che prova ad aiutare i viaggiatori a risparmiare tempo e denaro. I prezzi medi dei biglietti, dopo il 2020 e il 2021, hanno ripreso la risalita superando in alcuni casi i livelli del 2019 a causa del ritorno di una domanda crescente, grazie anche alla fine delle restrizioni legate ai viaggi.

Dare un’unica risposta non è semplice. Secondo l’Air Travel Hacks 2023, il giorno ideale per acquistare un biglietto aereo è la domenica con un risparmio che arriva in media fino al 15% per i voli internazionali e al 5% sui voli nazionali. Un ruolo importante sui costi dei voli lo gioca anche l’anticipo con cui si decide di acquistare un biglietto. Expedia spiega che per ottenere il miglior prezzo sui voli nazionali l’ideale è prenotare tra i 28 e i 35 giorni prima della partenza, arrivando a risparmiare in media il 10%, rispetto a chi acquista un biglietto all’ultimo minuto (0-2 settimane prima). Chi prenota troppo in anticipo, oltre un mese prima della partenza, storicamente paga di più. Discorso diverso, invece, per i voli internazionali. In questo caso conviene muoversi in largo anticipo, anche sei mesi prima, per risparmiare il 10%.

Il mercoledì sembra essere il giorno migliore come data di partenza. Secondo Expedia, infatti, chi viaggia di mercoledì ha risparmiato in media fino al 15% sui voli nazionali rispetto a chi è partito nel fine settimana o di lunedì, mentre sui voli internazionali la percentuale di risparmio scende al 10%.

Se decidete di partire per una vacanza e volete accedere alle tariffe migliori per i vostri voli l’ideale è non avere date fisse per la partenza e il ritorno, ma scandagliare le varie compagnie aeree adattandosi ai giorni più convenienti. Anche poter decidere tra più aeroporti da cui partire è un altro ottimo sistema per risparmiare qualche euro.

Cambiare convinzioni radicate nell’immaginario collettivo è difficile, ma i voli last minute con cui andare dall’altra parte del Mondo spendendo pochissimo sono sempre più rari. Secondo Skyscanner, infatti, trovare biglietti convenienti all’ultimo momento è diventato molto difficile. La motivazione sarebbe legata al fatto che chi decide di partire da un giorno all’altro lo fa soprattutto per qualche urgenza e non può cambiare data, motivo per cui i biglietti tendono a essere sempre più costosi se acquistati all'ultimo minuto.

Avete trovato il volo adatto, al prezzo giusto ed è tempo di partire. Per Expedia il modo migliore per non avere intoppi, ritardi o cancellazioni sarebbe scegliere un volo che parta prima delle 15. Sulla base dei dati elaborati dal sito di viaggi, gli aerei che decollano dopo le 15 hanno la più alta probabilità di essere cancellati o di subire ritardi. Lo stesso vale per i voli dei mesi di punta, come quelli estivi, che accumulano maggiori ritardi rispetto a quelli in partenza nei mesi di marzo e aprile.