Come può la domotica aiutarti a controllare i consumi domestici

Domotica: i vantaggi

La domotica rende un’abitazione più facile da gestire, più sicura e più efficiente. Può infatti ridurre i consumi energetici di circa il 30%.Prima di tutto è bene definire il concetto di domotica: questo termine è formato dalla parola latina domus, che significa casa, e dal suffisso greco ticos, che indica le discipline di applicazione.La domotica è quindi l’applicazione di tecnologie alla gestione della casa, per migliorarne il comfort e l’efficienza energetica e facilitarne la gestione.Sono sempre di più le persone che hanno dotato la propria casa di un sistema di domotica, o che sono interessate a farlo. I vantaggi della domotica La domotica si serve di discipline e competenze che lavorano in sinergia: ingegneria, elettronica, informatica, architettura, energetica, sicurezza, design.Applicate a un’abitazione, queste discipline la rendono più efficiente e sicura e ne semplificano la gestione, tanto che una casa che si avvale di questo tipo di tecnologia è definita intelligente.Gli ambiti in cui si applica la domotica sono:- la gestione degli elettrodomestici;- la sicurezza in caso di incendio, tentativi di furto, e richiesta di soccorso;- la gestione di tutto ciò che riguarda l’ambiente domestico, sia degli interni sia degli spazi esterni, come impianti di climatizzazione, illuminazione e irrigazione.È facile rendersi conto...