Come asciugare i panni in inverno: addio asciugatrice?

Consigli per asciugare i panni e limitare i consumi

I panni bagnati in inverno ingombrano e rendono gli ambienti umidi. Chi vive in piccole abitazioni o ha una famiglia numerosa lo sa meglio di altri.È per questo motivo che l’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più acquistato e considerato indispensabile dagli Italiani.Negli ultimi anni l’efficienza energetica delle asciugatrici è migliorata tanto da convincere molti consumatori ad acquistarne una. La sua utilità è indubbia, ma nonostante tutto rimane un elettrodomestico ingombrante ed energivoro.Come fare quindi ad asciugare i panni in inverno? È possibile fare a meno dell’asciugatrice? Ecco qualche pratico consiglio per asciugare il bucato durante i mesi più freddi. L’asciugatura comincia con la centrifuga Oggi le lavatrici hanno programmi di centrifuga che consentono di eliminare molta acqua e ciò permette di accorciare i tempi di asciugatura, sia usando l’asciugatrice sia stendendo i panni.Ovviamente la scelta della centrifuga dipende dai tessuti e per non rovinare gli indumenti non bisogna esagerare e seguire sempre i consigli dell’azienda produttrice, usando i programmi adatti al tipo di indumenti da lavare e centrifugare. Ma il primo consiglio da mettere in pratica per asciugare bene i panni è centrifugarli correttamente. L’asciugatura prosegue con la stenditura È noto a molti il detto “se stendi bene, non serve stirare”....